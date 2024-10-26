Акинфеев покорил отметку в 70 000 минут за ЦСКА

В субботу вечером ЦСКА проводит домашний матч тринадцатого ура чемпионата России против «Факела». По ходу игры опытный голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев покорил отметку в 70 000 игровых минут за ЦСКА. Об этом в телеграм-канале рассказывает пресс-служба московского клуба.

Отметим, что матч против «Факела» является для Акинфеева 780-м за ЦСКА.

Следить за происходящим на поле в матче между ЦСКА и «Факелом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. На момент начала тура команда Марко Николича располагалась на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.