«Ростов» и «Ахмат» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 26 октября, «Ростов» примет на своём поле «Ахмат» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-службы команд поделились информацией о составах команд на предстоящий футбольный матч.

Стартовый состав «Ростова»: Ханкич (вр), Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов (к), Байрамян, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия (вр, к), Тодорович, Жиров, Гандри, Ибишев, Адамов, Камило, Исмаэл, Садулаев, Уткин, Самородов.

Начало матча между «Ростовом» и «Ахматом» запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.