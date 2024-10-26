Ковтун верит в Станковича

Экс-игрок «Спартака» Юрий Ковтун высказался о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

По мнению эксперта, Станкович никак не может подобрать состав, именно это и приводит к потере очков.

— Я верю в Станковича. У него есть внутренний эмоциональный резерв, чтобы добиваться результата со «Спартаком», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

По итогам 12 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 19 зачетных баллов.

В 13-м туре «красно-белые» сыграют на своем поле с «Пари НН». Старт поединка запланирован на 14:15 по московскому времени.