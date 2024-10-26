​Гладилин: «Спартаку» будет непросто против Ганчаренко»

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу предстоящего матча московского «Спартака» в Нижнем Новогороде. Противостоять ему там будет клуб, который недавно возглавил Виктор Ганчаренко - бывший наставник московского ЦСКА.

Гладилин не считает предстоящий матч лёгким для «Спартака», потому что Ганчаренко, по его словам, хорошо знает «Спартак».

- Гончаренко уже хорошо знает наш футбол и игроков, тот состав, который есть у «Спартака», он известен Гончаренко. Здесь для него проблем в этом плане нет. Будет игра не простая, так как «Спартак» не в лучших кондициях находится, поэтому тут может быть любой результат, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Игра пройдёт в воскресенье, 27 октября.