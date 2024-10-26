Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин: «Спартаку» будет непросто против Ганчаренко»

26 Октября 2024 • 17:27 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 6.80 X 4.50 2 1.50
Через 20 ч. 33 мин.

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу предстоящего матча московского «Спартака» в Нижнем Новогороде. Противостоять ему там будет клуб, который недавно возглавил Виктор Ганчаренко - бывший наставник московского ЦСКА.

Гладилин не считает предстоящий матч лёгким для «Спартака», потому что Ганчаренко, по его словам, хорошо знает «Спартак».

- Гончаренко уже хорошо знает наш футбол и игроков, тот состав, который есть у «Спартака», он известен Гончаренко. Здесь для него проблем в этом плане нет. Будет игра не простая, так как «Спартак» не в лучших кондициях находится, поэтому тут может быть любой результат, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Игра пройдёт в воскресенье, 27 октября.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Октября
17:30
Ковтун верит в Станковича
17:23
Гладилин ответил, сможет ли Промес заиграть в «Спартаке»
16:52
Игнатов высказался о возможном уходе из «Спартака»
16:28
Колыванов: «Станкович никак не может угадать с составом»
16:19
Сёмин — о Станковиче: «Если происходит отставка, то и спортивный директор должен уйти»
11:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 27 октября 2024
25 Октября
21:45
«Спартак» хочет продать легионера
21:25
«Спартак» нашёл серьёзное усиление в Португалии
21:17
Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН» 1
18:55
Радченко — о возможном уходе Жозе из «Спартака»: Это всё равно какая-то потеря
18:17
Шешуков верит в чемпионство «Спартака»
17:09
Игнатов ответил, может ли «Спартак» бороться за медали текущим составом
16:37
Кечинов: Уход Жозе не станет потерей для «Спартака»
16:24
«Титов и Аленичев могут подхватить «Спартак» — Шикунов
15:30
Радченко не удивится, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака»
24 Октября
20:53
Червиченко — о возможной продаже Бонгонды: В «Спартаке» есть более бесполезные игроки
20:42
Камоцци: «Барко и Промес — футболисты разного уровня»
18:28
Рианчо — о Станковиче: «Плохие парни — не всегда хорошие тренеры!»
17:52
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 27 октября 2024
23 Октября
20:32
Риера: «Спартак» действительно связывался со мной»
18:45
Камоцци: «Не уверен, что Николсон поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи»
18:30
Гладилин: «Бонгонда не стал таким лидером, как Промес, он не определяющий игрок в «Спартаке»
17:44
Геркус: «Я не вижу проблем с Бонгондой»
17:31
«Спартак» повесил ценник на Бонгонду
16:52
«Спартак» опять не угадал с тренером» — Смородская
15:22
Колыванов: «Не вижу прогресса в игре Бонгонды»
15:07
Игрок «Спартака» Игнатов оценил текущую форму Жозе
14:27
Мостовой не поддерживает трансфер Бонгонды из «Спартака»
21 Октября
22:42
Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»
20:59
Игнатов: «Сам не понял, как получил травму на тренировке»
18:49
Пономарёв: «Дайте другого тренера «Спартаку» 2
17:20
Игнатов объяснил, как «Спартаку» отыграть отставание от лидера РПЛ
16:41
Ловчев обратился к Станковичу: «Тренер, вы можете научить их играть коллективно?»
16:36
Стало известно, нужен ли Пиняев «Спартаку» 1
15:53
Мостовой — о стажировке: «Они должны умолять, чтобы я пришёл к ним!» 3
15:41
Давыдов: Не вижу чемпионского потенциала у «Спартака»
15:30
Рязанцев признался, что всегда хотел бы видеть «Спартак» на лидирующих позициях
15:07
Зорин покинет «Спартак» 3
14:59
Ганчаренко готов принять Мостового на стажировку 1
20 Октября
23:46
Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»
23:19
Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака» 1
22:49
Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»
20:13
Радченко: «Спартак» потерял очень много очков
19:52
Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» 5
19:43
Ларин отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Локомотив»
16:34
Глушаков считает, что «Спартак» ещё не потерял шансы на чемпионство
16:25
Футбольный или хоккейный «Спартак»: Мостовой рассказал, кого больше поддерживает
19 Октября
22:42
Бурлак объяснил, при каком условии возможен обмен Зиньковского на Пиняева
21:47
Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1 Дело Винисиуса: арестованы четыре человека Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина Компани прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Барселоны»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Акрон Акрон
1
1
2.28 3.25 3.10
Видео
56 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
0
0
1.31 4.80 10.00
Видео
26.10.24 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
1.76 3.80 4.20
Видео
27.10.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.34 3.45 2.85
Видео
27.10.24 в 14:15
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 16:30
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
17:30 · Россия. Премьер-лига
Ковтун верит в Станковича
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Спартаку» будет непросто против Ганчаренко»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Гладилин ответил, сможет ли Промес заиграть в «Спартаке»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о матче России против Брунея: «Зачем себя унижать?»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Орлов уверенно дал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Силкин выделил главную проблему «Динамо»
17:11 · Россия. Премьер-лига
В «Алавесе» ответили на вопрос о Баринове
17:07 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «На футбол это было мало похоже»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Игнатов высказался о возможном уходе из «Спартака»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Достаточно создали моментов, которые могли решать»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Будет интересно посмотреть в матче с ЦСКА, насколько мы готовы сейчас»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Станкович никак не может угадать с составом»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Николич: «В последней части года самое важное для нас, что мы не пропускаем»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Я часто заведённый»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о Станковиче: «Если происходит отставка, то и спортивный директор должен уйти»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Губерниев о провале стажировки Мостового: «Слабость «Спартака»
16:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: Тихонов созрел для «Спартака»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Агаларов открыл счёт в матче «Динамо» Махачкала - «Акрон»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Пьянич – в основе ЦСКА на матч РПЛ против «Факела»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал спорт, который любит Карпин помимо футбола
14:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков сомневается, что Сантос будет играть за сборную России
14:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему не состоялся матч сборных России и Мексики
14:42 · Россия. Премьер-лига
Илич выделил двух игроков в РПЛ
14:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский - о 6:1 с «Черноморцем»: «Первая крупная победа в карьере»
Все новости