Гладилин ответил, сможет ли Промес заиграть в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в столичный клуб.

26 октября 32-летний Промес дебютировал за дубайский «Юнайтед» и сразу же забил дебютный гол.

По мнению Гладилина, Промес может найти себе команду в Российской премьер-лиге, если решит проблемы с законом.

— «Спартак»? И в «Спартаке» тоже вполне может заиграть снова, если сможет вернуться, — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. За это время он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.