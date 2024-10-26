Мостовой – о матче России против Брунея: «Зачем себя унижать?»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о следующем сопернике сборной России – 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Брунея.

Мостовой поддержал Юрия Гаврилова, заявившего на днях, что даже не знает о существовании такой страны, как Бруней.

«Благодаря нашей сборной мы узнаём о существовании каких-то стран. Но какой вообще матч с Брунеем? Ребят, вы серьёзно? Зачем унижать себя до такой степени? Уже как-то несерьёзно», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Стоит сказать, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.