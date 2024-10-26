Орлов уверенно дал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»

В воскресенье в главном матче тринадцатого тура Премьер-лиги будут играть «Зенит» и «Локомотив». Своими мыслями по поводу этого поединка поделился известный комментатор Геннадий Орлов.

«На этот раз я убеждён, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Да, причём три мяча забьёт наверняка. Ну а что? «Зенит» набирает форму, в порядке все ведущие игроки», - цитирует Орлова Bobsoccer.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Зенит» - 3:1 дома и 2:1 на выезде.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (29 очков), а «Локомотив» - третье (27 очков).