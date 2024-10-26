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Силкин выделил главную проблему «Динамо»

26 Октября 2024 • 17:13 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 49 мин.

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием о проблемах московского «Динамо».

— «Бело-голубые очень много пропускают. Особенно в конце, когда уже результат сделан. Надо довести до конца игру, но не получается, — цитирует Силкина Legalbet.

По мнению специалиста, виной всему слишком большое количество легионеров в «Динамо». Силкин считает, что в любой команде с перебором иностранцев есть проблемы, так как они живут в своем мире.

После 12 туров «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России, имея на счету 23 зачетных балла.

В следующем туре РПЛ «бело-голубые» сыграют на выезде с «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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