В «Алавесе» ответили на вопрос о Баринове

В прессе появилась информация о том, что испанский «Алавес» сохраняет интерес к полузащитнику Дмитрию Баринову из «Локомотива». Комментарий на этот счёт дал Серхио Фернандес, который в «Алавесе» работает на должности спортивного директора.

«Алавес до сих пор интересуется Бариновым? Нет, это неправда», - цитирует Фернандеса Sport24.

Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном «Локомотива». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Зенита» на поле соперника.