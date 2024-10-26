Тедеев: «На футбол это было мало похоже»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Это привкус небольшой победы? Хоть и ничейный результат, но с учетом, как по шаблону бывает, что на последних секундах спасенный матч?

- Да нет, это не привкус какой-то победы. Это сожаление того, что если бы я был зрителем и наблюдал за тем, что происходило на поле в плане игры в футбол, именно в футбол как зрелище, то мне было бы безумно скучно. Потому что кроме запредельной массы единоборств, вмешательств судей, постоянные какие-то дела, вертикаль одна сплошная. На футбол это было мало похоже. Плюс вроде казалось со стороны, что поле на самом деле нормальное, как будто бы. Но когда я видел, как двигается мяч по такому полю, то я уверен, что Дагестан заслуживает большего, потому что здесь к спорту хорошо относятся. Я считаю, что в Дагестане поле должно быть одним из лучших в России. Здесь есть возможности, и народ себя сильно уважает. Это хорошо и правильно, потому что я тут рядом, для меня это братский народ. Желаю просто, чтобы все у них сложилось в этом направлении. На самом деле на таком поле играть просто невозможно.

- Беншимол часто возмущался и возводил руки к небу, не понимая, как же все-таки открываться. И ваше недовольство было не раз обращено к вашему нападающему?

- Да, это было связано со многими факторами. В первую очередь это то, что, даже несмотря на то, что складывалось так, что не всегда было возможным играть внизу, но в каких-то ситуациях просто было можно играть без мяча правильнее, открываться за спинами у соперника, чтобы создавать угрозы, атакуя ворота соперника, до того, как принять мяч. Побежать за спину, в каких-то ситуациях есть привычки у нас - просто играть с мячом, создавать какие-то ситуации, чтобы доводить мячи до штрафной площади, но таких ситуаций сегодня было катастрофически мало. Наверное, я такого вообще не помню, начиная от команды, которую я возглавил еще в Первой лиге, я не помню такого матча. Может быть, с «Шинником» была похожая ситуация. Тогда было отвратительное поле, на нем невозможно было что-то создавать. Если вспомнить, это, наверное, второй матч, где то, что было, невозможно назвать футболом. На мой взгляд, это не зрелище, это мое личное мнение.

- Казалось, в конце вы как раз обратились к команде или своему тренерскому штабу, 4-4-2. По-моему, именно так выстроили схему на последние 15 минут. Можно сказать, что с учетом уровня и того количества борьбы эта схема принесла вам результат?

- Схемы сами по себе какую-то роль не большую играют. Самое главное - как проявляют себя в этих схемах футболисты. Сегодня мы оказали определенное давление, и мы смогли это давление оказать. В первую очередь только потому, что мы физически хорошо готовы, на мой взгляд. Мы сегодня в этом компоненте, как мне показалось, точно были лучше, поэтому и случилось, что мы забили мяч.