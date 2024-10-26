Игнатов высказался о возможном уходе из «Спартака»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Допускаю ли я, что уже зимой могу покинуть «Спартак» из-за того, что мало играю? Я не думаю об уходе из «Спартака», — приводит слова Игнатова Legalbet.

Напомним, Игнатов попал в «Спартак» в 16 лет. За главную команду он выступает с 2018 года.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Игнатова со «Спартаком» рассчитан до конца 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.