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Биджиев: «Достаточно создали моментов, которые могли решать»

26 Октября 2024 • 16:48 Комментировать
Динамо Махачкала
1:1
Акрон

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Разочарование выражается на лицах игроков и вашем лице. Но все-таки есть что-то, что радует, что удалось команде, и за что команду можно похвалить?

- Чтобы подробно ответить, надо пересмотреть игру и посмотреть повнимательнее. Но в целом я считаю, что мы достаточно создали моментов, которые могли решать, особенно перед пропущенным голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Соответственно сыграла старая истина «не забиваешь ты, забивают тебе». Это, наверное, самое большое разочарование.

- Тренер соперника отмечал, что сегодня борьба стала главенствующим фактором. Зачастую мы всегда слышали слова «Подбор! Подбор!». Такие рекомендации звучали от тренерского штаба. Можно сказать, что, к сожалению, или по факту поле в том числе сегодня и динамовцам очень сильно мешало в созидании игры?

- Я бы не сказал, что поле сильно помешало. Тут просто мы оказывали прессинг, соперник играл в длинные передачи. Поэтому нужно было подбирать мячи. Поэтому была борьба за второй мяч. В целом я думаю, что поле было нормальным, с этим все в порядке было.

- Табидзе получил травму, вынужденная замена. Есть ли какой-то предварительный прогноз, что с этим игроком? Потому что в защите и опорной зоне он один из лучших сегодня.

- К сожалению, да. Табидзе выбыл у нас еще в первом тайме, пока конкретно ничего не могу сказать. Завтра или послезавтра будет обследование, тогда уже будет более-менее понятно, что там у него за травма.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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