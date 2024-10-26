Пятибратов: «Будет интересно посмотреть в матче с ЦСКА, насколько мы готовы сейчас»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Вылет из Кубка как облегчает жизнь вашей команде с учетом логистики. Он помогает вообще?

- Полегче будет точно, потому что логистика - это самое сложное, что у нас есть сейчас в плане восстановления и количества тренировочных дней. Это всегда непросто.

- Правда, что приехали вчера, но вечером в Москве не получилось потренироваться?

- Да, у нас восемь часов дорого на автобусе заняла, вечерние пробки в Москве мы тоже захватили. Утром потренировались, опять же не можем давать нагрузку в полном объеме, потому что дорога. Зачем нагрузки, когда мы 12 часов находились не в своем положении. Это тоже сказывается.

- По составу. Беленов сегодня не в старте, в прошлом матче чемпионата играл именно он. Почему такое решение?

- Всё просто. У кого наиболее оптимальное состояние на один матч, тот и играет.

- Насколько Юрганов полноценная замена, который сегодня приехал, несмотря на дисквалификацию Дзиову, который сегодня приехал, несмотря на дисквалификацию. Насколько вы уверены в нем?

- Я вообще уверен в своих игроках. Дзиов приехал, потому что он под нашим контролем проводил тренировочное занятие вчера и сегодня. Любой футболист, который выходит в составе, этого достоин. Просто есть ситуация, не всегда плохие те, кто не играют. Иногда слишком хорошо играют другие, которые выходили в стартовом составе в прошлом матче. Сегодня достойно мы заменим футболистов, которые пропускают матч. Будем конкурентно способны.

- Был «Зенит», сегодня ЦСКА. После следующего тура, «Химок», «Локомотив» и «Динамо». Как вам такой осенний график?

- Да, график непростой. Естественно, до этого тоже была серия выездных матче. Был «Спартак» бегущий, «Ростов» прессингующий до спада, был тот же «Зенит» на выезде. Тяжело было сразу и игру поставить, и очки набирать. Мы упрощали немножко свои действия и делали акцент на домашние матчи, где нам было достаточно комфортно. Мы не пропускали, добивались результата. А сейчас игры на выезде, был «Ахмат». Я вам скажу, что сейчас команда потихонечку находит свой стиль. Мы будем стилистически меняться. Отдельно взятый матч не повлияет на нашу философию. «Факел» прибавляет, я это вижу. Мы двигаемся в правильном направлении. И как раз таки сейчас матч с ЦСКА, с очень серьезным соперником, у которого серия, на подъеме команда как раз. Будет интересно посмотреть, насколько мы готовы сейчас.

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- Вы сказали, что «Факел» будет меняться. Второй тайм с «Зенитом» - это то, о чем вы говорите?

- Да-да, это уже близко к тому, что мы хотели видеть. Ребята понимают наши требования, они это принимают, сами получают удовольствие. Это ДНК «Факела» - сражение, борьба, агрессия. Но мы все-таки хотим больше играть короткими и средними передачами, больше выходить из обороны в атаку посредством индивидуальных действий. Будем меняться, нужно время. Я вас уверяю, что, наверное, лучшее проявление «Факела» мы с вами увидим скоро.