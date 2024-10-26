Колыванов: «Станкович никак не может угадать с составом»

Известный тренер Игорь Колыванов поделился комментарием о перспективах «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Специалист признался, что не знает, чего ожидать от «Спартака», ведь эта команда является сюрпризом.

«Только начинают показывать взаимодействия, а потом происходят перестановки и изменения состава. Деян Станкович никак не может угадать с составом», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с лета текущего года. По итогам 12 туров «красно-белые» занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В ближайшем туре «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН». Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.