Николич: «В последней части года самое важное для нас, что мы не пропускаем»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Виллиан Роша отправился на рождения ребенка. У вас был вариант его не отпускать? И когда он вернется?

- Я всегда отвечаю по-своему. Сегодня игра ЦСКА - «Факел», очень важная для нас игра, потому что мы набрали очень хороший ход сейчас. Я уже не считаю, но там кажется, восемь матчей без поражения, не помню, сколько побед подряд с очень хорошей разницей голов. Это три очка, которые нам нужно набрать сегодня, и это совсем не простая задача. «Факел» - боевая команда, которая много играет длинными передачами, борьба за второй мяч. Сейчас, когда в зимних условиях играем в футбол, намного легче таким командам. У нас задача - постараться опускать мяч вниз, контролировать игру, играть в более техничный футбол. Все равно надо в итоге набрать три очка. Это самое важное на данный момент. В принципе, у нас по персоналиям, кроме Рифата Жемалетдинова и Мухина, которого долго нет с командой, только Роша отсутствует сегодня по причине рождения ребенка. Я пользуюсь возможностью, чтобы пожелать ему удачи и всего самого лучшего его семье. Это самый счастливый день его жизни. Он полетит туда и назад и будет готовиться. Конечно, был вариант его не отпускать, но именно я принял решение отпустить его на пару дней улететь в Бразилию и побыть со своей семьей в такой ситуации.

- В двух последних матчах у ЦСКА победы со счетом 1:0. Это победы уверенные, но это все-таки 1:0. Устраивает ли вас такой расклад?

- Устраивает, конечно. В последней части года самое важное для нас, что мы не пропускаем. Я не считал статистику и могу ошибаться, но в последних 10-12 матчах мы всего пропустили только три гола. Очень мало пропускаем, так надо играть. Конечно, у нас есть качества, чтобы забить. Конечно, стараемся забивать как можно больше, но важно сейчас, может быть, скажу что-то смешное, забить на один мяч больше соперника.

- Пьянич сегодня снова в старте. Он играл в Кубке, футболист все-таки возрастной. Как он справляется с такими нагрузками?

- Я не до конца с вами согласен, потому что мы все свидетели, что везде в мире и Европе футболисты играют до 40 лет на самом высоком уровне. Это зависит от позиции, здоровья, физического состояния и ментального. По разным причинам. Да, он не совсем молодой, конечно, в возрасте, но чтобы он был старым - не могу сказать. Он себя очень здорово проявляет на тренировках. Посмотрим, как он справится в игре, мне кажется, что он справится.