Дзюба: «Я часто заведённый»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, является ли он заведённым после перехода в тольяттинский клуб.

«Это миф вообще. Я часто заведённый. Когда есть определённый результат, то говорят, что заведённый, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое враньё. Я люблю соревноваться, спорить, определённые вещи меня заводят», - слова Дзюбы приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Как известно, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре. С тех пор нападающий провёл шесть официальный матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

На текущую минуту «Акрон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.