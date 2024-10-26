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Из-за кого «Акрон» едва не проиграл «Динамо» в Махачкале

26 Октября 2024 • 16:22 Комментировать (4)
Динамо Махачкала
1:1
Акрон

Тольяттинский «Акрон» лишь в компенсированное время ушёл от поражения от махачкалинского «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто мог обречь гостей на поражение в Каспийске (один игрок «Динамо» и два футболиста «Акрона»).

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 17:9, в створ – 2:2, угловые – 6:7.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:1Акрон
(1:0) Агаларов Гамид68'  
  90'Хубулов Владимир (1:1)
Волк ДавидПальцев ВалентинШумахов ИдарТабидзе Джемал 20' (Котин Никита ( 20') Кагермазов СосланМрезиг ХуссемГлушков Никита СергеевичСундуков Темиркан 70' (Гаджиев Абакар ( 70') Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 70' (Джапо Ян ( 70') Агаларов Гамид  41' 85' (Юсупов Залимхан ( 85'  90') Касинтура Эгаш 85' (Зинович Кирилл ( 85')
Запасные: Гаджиев ШамильКирш ИльяСердеров СердерАнгбан ВикторьенМагомедов РажабМагомедов ТимурКовачевич Владимир
Волков СергейПестряков ДмитрийЭсковаль РодригоПауло Витор III 89' (Чибота Мавис ( 89') Фернандес Роберто IIДжурасович АлексаТавареш ЖилсонКузьмин Максим 85' (Тимошенко Иван ( 85') Лончар Стефан  41'Данилин Кирилл  9' 73' (Хубулов Владимир ( 73') Грибов Сергей 76' (Бакаев Солтмурад ( 76'  90')
Запасные: Галоян АртурПалиенко МаксимБокоев МаратНагаев ДмитрийМосквичёв ВладимирДимоски БоянЭсанов ШерзодБардыбахин Вячеслав
26 октября. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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ГАМИД АГАЛАРОВ – 7,0. Сыграл противоречиво. За исключением паса пяткой, в первом тайме не давалась игра в атаке Гамиду, при обороне он тоже действовал невпопад, а недовольство выплёскивал в фолы, получил необязательную жёлтую карточку за отмашку. Зато после перерыва Агаларову удалось направить энергию в нужное русло, забив на подаче с углового.

СЕРГЕЙ ГРИБОВ – 2,5. Коллега Агаларова по позиции центрального нападающего из другой команды провалил матч. 19-летний форвард не справился с задачей равноценно заменить пропускавшего матч из-за травмы 36-летнего Дзюбы. Ну ладно равноценно – хотя бы кое-как. Ни одного удара по воротам, ноль выигранных единоборств на земле из шести всего и лишь четыре точные передачи за отведенные ему час и пятнадцать минут на поле (точность – 36 процентов).

СТЕФАН ЛОНЧАР – 4,0. «Акрон» известен своей приверженностью атакующему стилю, но в этом матче у тольяттинцев имелись явные проблемы с созиданием. Не в последнюю очередь из-за не лучшей игры Лончара, который и по пасам (73 процента точности), и по числу потерь мяча (семнадцать) выглядел хуже самого себя образца даже тех матчей, когда «Акрон» терпел крупные поражения от «Краснодара» и «Зенита».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Акрон

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Комментарии (4) Все комментарии
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Wetr123
26 Октября 2024 в 17:10
Дебильный заголовок день за днем!
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evgeshka78@mail.ru
26 Октября 2024 в 17:05
«Реал-Мадрид», сегодня в «эль-класико», обыграет каталонскую «Барселону» на «Сантьяго-Бернабеу»? …
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Wetr123
26 Октября 2024 в 17:12
Причем здесь это? И таки да- путалона обыграет мадрид! Мне позвонили еще вчера!..
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evgeshka78@mail.ru
26 Октября 2024 в 17:02
Артём Дзюба - выздоровел? Когда появится на поле? В 14-м туре? …
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