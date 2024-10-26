Из-за кого «Акрон» едва не проиграл «Динамо» в Махачкале

Тольяттинский «Акрон» лишь в компенсированное время ушёл от поражения от махачкалинского «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто мог обречь гостей на поражение в Каспийске (один игрок «Динамо» и два футболиста «Акрона»).

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 17:9, в створ – 2:2, угловые – 6:7.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ГАМИД АГАЛАРОВ – 7,0. Сыграл противоречиво. За исключением паса пяткой, в первом тайме не давалась игра в атаке Гамиду, при обороне он тоже действовал невпопад, а недовольство выплёскивал в фолы, получил необязательную жёлтую карточку за отмашку. Зато после перерыва Агаларову удалось направить энергию в нужное русло, забив на подаче с углового.

СЕРГЕЙ ГРИБОВ – 2,5. Коллега Агаларова по позиции центрального нападающего из другой команды провалил матч. 19-летний форвард не справился с задачей равноценно заменить пропускавшего матч из-за травмы 36-летнего Дзюбы. Ну ладно равноценно – хотя бы кое-как. Ни одного удара по воротам, ноль выигранных единоборств на земле из шести всего и лишь четыре точные передачи за отведенные ему час и пятнадцать минут на поле (точность – 36 процентов).

СТЕФАН ЛОНЧАР – 4,0. «Акрон» известен своей приверженностью атакующему стилю, но в этом матче у тольяттинцев имелись явные проблемы с созиданием. Не в последнюю очередь из-за не лучшей игры Лончара, который и по пасам (73 процента точности), и по числу потерь мяча (семнадцать) выглядел хуже самого себя образца даже тех матчей, когда «Акрон» терпел крупные поражения от «Краснодара» и «Зенита».

Кирилл Иванцов