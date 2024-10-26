Сёмин — о Станковиче: «Если происходит отставка, то и спортивный директор должен уйти»

Известный тренер Юрий Сёмин поделился комментарием о возможном увольнении Деяна Станковича с поста наставника «Спартака».

Сёмин признался, что периодически «Спартак» выдает хорошие матчи, но команде не хватает стабильности. При этом он считает, что делать выводы еще слишком рано.

— Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Но при этом, если происходит отставка, то и спортивный директор тоже должен уйти, — заявил Сёмин «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в неудачных результатах нельзя винить только тренера.

После 12 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 19 баллов.