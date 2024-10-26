Губерниев о провале стажировки Мостового: «Слабость «Спартака»

Известный российский комментатор и обозреватель спортивных событий Дмитрий Губерниев высказался по поводу неудачи Александра Мостового - его стажировка в московском «Спартаке» была отменена, причём инициатором выступил сам клуб. Губерниев считает это неудачей, прежде всего, самого «Спартака».

- Это слабость «Спартака». Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел. Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар. Ребята, ну что же вы такие слабые? - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.