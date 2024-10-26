Глушаков: Тихонов созрел для «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, достоин ли Андрей Тихонов шанса получить работу главным тренером «красно-белых».

«Тихонов достоин получить шанс? Это человек с громадным опытом. Любит «Спартак», играл там, работал. Думаю, он созрел как один из кандидатов», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Андрей Тихонов уже работал в «Спартаке» как член тренерского штаба. Также в своё время Тихонов занимал должность спортивного директора московского клуба.

На сегодняшний день главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.