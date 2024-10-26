Гол Хубулова на мяч Агаларова: «Акрон» отыгрался в конце и оставил «Динамо» Махачкала без победы

Первый матч тринадцатого тура чемпионата России свёл между собой в Каспийске махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». В рамках чемпионата между собой встречались команды, для которых последний тур Пути РПЛ группового этапа Кубка России имел турнирное значение. Которые проиграли в нём по 0:1 дома и заняли третьи места в своих группах с восемью очками.

Не совсем правильно было бы говорить, что играли два аутсайдера. Формально они не находились ни в зоне вылета, ни в зоне стыков. То, что ненамного опережали опасную часть таблицы, – это да. Точно нет ошибки, если говорить, что встречались команды из второй половины таблицы. «Акрон», забивший в Премьер-лиге больше примерно в три раза, а пропустивший – в два с половиной, превосходил махачкалинское «Динамо» на одно очко.

После кубкового матча с «Рубином» Тедеев решил оставить в старте молодого Пестрякова на правом фланге. Кем был подменён травмированный Дзюба в атаке? Тоже молодым Грибовым. А Биджиеву на исходе трети часа игры пришлось совершать вынужденную замену –получившего травму Табидзе. Вместо него был выпущен Котин.

Махачкалинцы начали матч активнее, но не извлекли из этого пользы. Касинтура пробил из чужой штрафной после пятки Агаларова, однако это было заблокировано. Чтобы обрушить серьёзный шквал атак на чужие ворота – нет, такого со стороны «Динамо» не было. С середины тайма «Акрон» стал выравнивать игру с точки зрения инициативы.

На 25-й минуте Сундуков потерял мяч на левом фланге чужой половины, но особо винить его не стоит, так как ему противостояли двое соперников. Беншимол там отработал, и Пестряков удачен был в отборе. Разогналась контратака «Акрона», попятились назад динамовцы, а Лончар нанёс удар из пределов штрафной площади – рикошет, угловой.

Данилин навесил справа со штрафного к дальней штанге, а Пауло Витор легко выиграл верх рядом с тремя хозяевами, но не попал в ворота. Беншимол ещё пробил головой мимо створа на дальней штанге, откликнувшись на навес слева от Роберто Фернандеса. В целом первый тайм получился невыразительным, счёт 0:0 соответствовал.

После перерыва махачкалинцы также заиграли с территориальным преимуществом, а потом показалось, что «Акрон» перехватывает инициативу, но не тут-то было. Кагермазов бил, бил – и рикошетом добился углового. Джавад как раз перед уходом на замену подал стандарт справа, и Агаларов головой вколотил мяч в сетку (1:0).

Казалось, «Акрон» уже не сумеет отыграться. Вышедшие на замены вроде не спасали ситуацию (надо было подождать). В частности, Тимошенко просто не попал по мячу в чужой штрафной площадке. Хозяева могли на стыке основного и компенсированного времени удвоить счёт, но Мрезигу не хватило навыка разящего удара. Пробил Хуссем по мячу прямо в Волкова.

И сработало незабвенное футбольное правило. Тимошенко заработал угловой, а после этого стандарта Хубулов через рикошет идеально вкрутил мяч в правую девятку (1:1). «Акрон» теперь сам отыгрался в концовке (в одиннадцатом туре в матче с «Пари НН» было наоборот). А «Динамо» Махачкала не выиграло третий подряд домашний матч за восемь дней (с учётом всех турниров).

Кирилл Иванцов