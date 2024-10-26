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Пьянич – в основе ЦСКА на матч РПЛ против «Факела»

26 Октября 2024 • 15:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
1 1.35 X 5.00 2 10.50
Через 0 ч. 41 мин.

В одном из субботних матчей тринадцатого тура Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Факел». Главный тренер московской команды Марко Николич решил включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

Матч между ЦСКА и «Факелом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва

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