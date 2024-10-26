Губерниев назвал спорт, который любит Карпин помимо футбола

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал тот вид спорта, который любит, помимо футбола, наставник российской сборной Валерий Карпин. По его словам, это, прежде всего, биатлон - Губерниев пояснил, что в моменты просмотра этой дисциплины Карпин всегда делает телевизор громче.

- Скоро еще и биатлон начнется. Здесь вообще Карпин будет погромче делать телевизор, ведь это единственный вид спорта, который он смотрит с удовольствием. И кайфует от громогласного комментатора биатлона, - цитирует слова Карпина «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Валерий Карпин совмещает две должности - наставник «Ростова» и сборной.