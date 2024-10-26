Глушаков сомневается, что Сантос будет играть за сборную России

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о предоставлении российского гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. Глушаков не уверен, что Сантос теперь будет и играть за российскую национальную команду.

«Паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть, другая история. Мне всё равно, вызовут его или нет. Но думаю, когда мы вернёмся на международную арену, у Сантоса уже будет закат карьеры», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. После смены спортивного гражданства у бразильца будет право выступать за сборную России. Впрочем, сейчас российская национальная команда проводит только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА.