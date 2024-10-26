Стало известно, почему не состоялся матч сборных России и Мексики

В октябре соперником сборной России по товарищескому матчу могла стать Мексика. Впрочем, «ацтеки» отказались от игры, о чём поведал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Переговоры с Мексикой были. Мексиканская федерация не была готова сыграть на территории России. Во всяком случае, в октябрьскую паузу», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

По словам Митрофанова, у РФС на октябрь были договорённости по домашнему матчу против Пакистана (игра в итоге сорвалась), поэтому было решено не летать на разные континенты.

Как известно, октябрьский сбор национальной команды России прошёл без товарищеских игр.