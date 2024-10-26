Илич выделил двух игроков в РПЛ

Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о российских футболистах, которые ему нравятся.

По словам Илича, ему всегда нравилась игра нападающего Андрея Аршавина. Также сербский специалист выделил нескольких игроков, выступающих в Российской премьер-лиге на сегодняшний день.

«Сейчас я мог бы выделить Глушенкова, в прошлом году он показывал удивительный футбол в «Локомотиве», выдал невероятный старт в «Зените». Думаю, этот парень мог бы заиграть в топ-лигах. Ещё мне нравится Обляков, у него большой потенциал», - цитирует Илича «РБ Спорт».

Напомним, что из «Пари НН» Саша Илич недавно был уволен из-за плохих результатов. Новым рулевым нижегородской команды стал белорусский специалист Виктор Ганчаренко.