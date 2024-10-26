Тедеев: «Дзюба - значимая фигура для нас, но есть другие нюансы в тактике»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Статистически, наверное, для «Акрона» выезд и игра против «Динамо» Махачкала очень удачный. Как-то смотрели за историей, или это опосредовано абсолютно от того, что произойдет на поле?

- Я думаю, что на сегодняшний день это совершенно не важно. Каждый новый день, каждый новый матч - это новая история.

- Команда долго привыкала к тому, что на острие такой мощный и именитый форвард как Артём Дзюба. И вот второй матч вынуждены проводить без него. Как проводите эту ротацию, довольны ли тем, как отреагировали игроки отчасти своим шансом в нападении?

- Надеюсь, что некоторые довольны тем, что у них появляется дополнительный шанс, это здорово. Это значимая фигура для нас, но есть другие нюансы в тактике, которые, мы надеемся, сегодня сработают.

- «Динамо» известно своей игрой в обороне, команда очень мало пропускает, но и у вас тоже в защите есть проблемы. Тот же Савичев пропускает из-за дисквалификации. Как строить игру против такой же по сути обороняющейся команды, которая иной раз действует вторым номером?

- Мы понимаем, что команда дисциплинированная, понимаем, что в команде успешный тренерский штаб, где есть еще большой наставник Гаджи Муслимович, человек с большими возможностями, способностями, человек-легенда. Я понимаю, представляю, насколько интересно внутри тренерского штаба, когда они очень много наверняка работают над тем, чтобы улучшать и улучшать игру в обороне и в целом в атаке. Да, «Динамо» - тот футбольный клуб, который успешно играет в обороне. Много будет зависеть от индивидуальных действий игроков, как часто бывает при насыщенной обороне.

- Это битва или игра за шесть очков?

- Вы знаете, самое главное, чтобы все то, что сегодня будет на поле, было все-таки футболом. Это, наверное, важно для болельщиков и для нас для всех. Это самое главное. И чтобы футбол этот был ровно настолько насыщенный и интересный, который бы давал возможность получать удовольствие и болельщику и самим футболистам. Это, наверное, тоже очень важно.