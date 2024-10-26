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Биджиев: «Все в оптимальном состоянии, все готовы играть»

26 Октября 2024 • 13:48 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Акрон
1 2.20 X 3.30 2 3.55
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Прошло не так много времени после матча со «Спартаком». Как сейчас чувствует команда, готова ли она к битве за шесть очков?

- Прежний график был достаточно непростой, но я думаю, что для всех команд он одинаковый. Поэтому мы исходили из того графика, который есть, и строили свою подготовку так, чтобы подойти в оптимальном состоянии к этому матчу.

- Защитная линия, в ней много перетасовок. Сегодня все вернулись, кроме травмированных игроков. Довольны ли вы сочетанием и состоянием игроков, которые подошли к этому матчу?

- Я считаю, что у нас все ребята, которые проводили тот матч, кубковый со «Спартаком», и ребята, которые выйдут сегодня, все в оптимальном состоянии. Все готовы играть.

- Сегодня Джавад в старте, Абубакар Гаджиев начинает на скамейке запасных? Чем обусловлено? Джавад сильнее на данном этапе?

- До этого Джавад уезжал в сборную, после сборной ему нужно было чуть-чуть времени, чтобы прийти в себя. Сейчас он в нормальном состоянии, поэтому решили выпустить его в стартовом составе.

- «Акрон» - очень неудобный статистически для команды «Динамо». Вы по прошлому году это знаете. Как-то держите такое небольшое настроение взять реванш у соперника из Тольятти?

- В принципе, да. Что было в прошлом году, уже история. Сейчас команды поменялись, и «Акрон», и мы. Тем не менее, матч очень важен, и настрой соответствующий.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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