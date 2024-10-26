Подписание молодёжи: Клуб РПЛ занял 11-е место в интересном исследовании

Специалисты из CIES Football Observatory выкатили новое исследование. Они проанализировали составы клубов Европы на предмет того, в каком возрасте были подписаны контракты с действующими игроками. Дальше был составлен рейтинг, где ключевым показателем был процент игроков, подписанных в возрасте до 21 года.

Если взять топ-30 лиг Европы, то на первое месте располагается словацкая «Жилина» - весь состав (100%) был подписан в возрастной категории до 21 года. На второй позиции идёт львовский «Рух» (78,6% игроков подписаны до 21-летия), а тройку замыкает «Ред Булл Зальцбург» (66,7%).

Российский «Оренбург» располагается на 11-й строчке с показателем в 60%.

Если взять топ-5 европейских лиг, то в тройку входят «Страсбург» (79,2%), «Брентфорд» (51,9%) и «РБ Лейпциг» (47,8%).