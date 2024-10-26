Смородская оценила шансы «Локомотива» победить «Зенит»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о поединке между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Локомотива» есть шансы на победу в игре с «Зенитом». Надо верить в себя и бороться. У «железнодорожников» молодая и амбициозная команда», - приводятся слова Смородской на страницах «Чемпионата».

«Зенит» встретится с «Локомотивом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Поединок состоится в воскресенье, 27 октября. После 12 туров Российской премьер-лиги хозяева с 29 баллами занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, а гости (27) находятся на третьей позиции.