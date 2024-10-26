Без Дзюбы: «Динамо» Махачкала и «Акрон» назвали составы на матч

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на предстоящую встречу.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Акрон»: Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.

Матч состоится на стадионе в Каспийске, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка махачкалинская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Тольятти находится на десятой строчке.