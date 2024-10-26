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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов прогнозирует пять голов в матче РПЛ

26 Октября 2024 • 12:55 Комментировать

В матче 13-го тура чемпионата России казанский «Рубин» в гостях сыграет с «Оренбургом». Об этом противостоянии поделился мыслями футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:2. Будет весёлая игра. У казанцев не очень хорошая серия игр в чемпионате. Команда стала много пропускать. У хозяев должно быть небольшое преимущество», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 12:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Оренбург» с восемью баллами занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а казанская команда находится на седьмом месте.

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