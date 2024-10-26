«Зенит» - «Локомотив»: Бубнов назвал победителя центрального матча тура

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился соображениями по центральному матчу 13-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом».

«2:1. Главный матч тура. Петербургский коллектив предпочёл играть на Кубок резервным составом. У хозяев состав по именам сильнее, да и плюсов в их игре найдётся больше», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 12 туров Премьер-лиги команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, а подопечные Михаила Галактионова находятся на третьей строчке.