Бубнов предсказал результат матча «Пари НН» - «Спартак»

В матче 13-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встретится с «Пари НН». Прогнозом на этот поединок поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. Нижегородцы в последнее время худо-бедно играют. В игре со «Спартаком» они однозначно упрутся. Возможно, встреча закончится результативной ничьей», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Пари НН» - «Спартак» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде завтра, 27 октября. Начало поединка запланировано в 14:15 по столичному времени. Перед этим противостоянием нижегородская команда с 12 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» (19) располагаются на шестой позиции.