Дьяков дал прогноз на матч «Химки» - «Динамо»

Бывший футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков дал комментарий относительно поединка между «бело-голубыми» и подмосковными «Химками» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Возможно, «Динамо» будет оживать. Сейчас нужно не отпустить и попытаться сократить дистанцию. Здесь «Динамо» однозначный фаворит и должно победить», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

«Бело-голубые» сыграют против «Химок» в воскресенье, 27 октября, на стадионе в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого противостояния подопечные Марцела Лички с 23 баллами занимают пятую строчку в таблице РПЛ. «Динамо» уступает лидирующему «Краснодару» семь очков.