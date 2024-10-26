Губерниев: «Локомотив» может обыграть «Зенит» и бороться за чемпионство»

Известный журналист Дмитрий Губерниев высказался о поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотив» может обыграть «Зенит» и бороться за чемпионство. Про «Зенит» и говорить нечего - это флагман, там многое близко к идеальному. Пусть играют, а победит сильнейший», - передает слова комментатора Metaratings.ru.

В преддверии матча «Зенит» набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» с 27 очками находятся на третьей позиции.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.