Радимов вспомнил о необычной просьбе судьи на поле

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов вспомнил о необычной просьбе от арбитра на футбольном поле. По словам Радимова, дело было во время матча между «Зенитом» и «Тереком», когда питерцы с Владиславом в составе вели 3:0. Судья тогда попросил Радимова не делать длинные передачи на партнёров, чтобы передохнуть.

«Лето, жара, ведём 3:0. Вдруг ко мне в середине второго тайма подходит судья: «Влад, можешь длинными не играть?» – «А что такое?» – «Да ты как дашь диагональ метров на 50 – и мне бежать туда. Задолбался!» Ладно, отвечаю, подержим мячик», - цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что по ходу футбольной карьеры Владислав Радимов поиграл за многие команды, в частности за испанскую «Сарагосу». Радимов повесил бутсы на гвоздь в 2008 году.