Канищев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»

Экс-футболист Александр Канищев поделился мыслями относительно центрального поединка 13-го тура чемпионата России между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Будет настоящая борьба. «Локомотив» может сыграть в тот футбол, который против «Зенита» не может показать большая часть РПЛ», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится завтра, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу примет петербургская «Газпром Арена». По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.