Танасиевич: «Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами»

Экс-игрок, а ныне скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о новичке московского ЦСКА Миралеме Пьяниче. На днях боснийский футболист извинился за слова о России.

«Он сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально», - передает слова Танасиевича «Чемпионат».

В 2022 году Пьянич высказался против возможной организации товарищеского поединка между сборными Боснии и Герцеговины и России.

Миралем пополнил ряды московского коллектива в сентябре. Он подписал трудовое соглашение до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет три миллиона евро.