Гранат дал комментарий о матче «Зенита» против «Локомотива»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о центральном поединке 13-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом».

«Победа «Локомотива» над «Зенитом» будет значить, что «железнодорожники» готовы бороться за чемпионство. Победа покажет другим клубам, что с «сине-бело-голубыми» можно бороться», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Локомотива» пройдет завтра, 27 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано в 19:30 по столичному времени. Перед этой встречей хозяева с 29 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а гости (27) располагаются на третьей строчке.