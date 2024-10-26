Мостовой назвал точный результат матча ЦСКА - «Факел»

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на домашнем стадионе примет воронежский «Факел». Об этом поединке поделился мыслями бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

«Гостям не на что рассчитывать. ЦСКА еще имеет шанс догнать лидеров. В подобных встречах команда Николича не должна даже вничью играть. Моя ставка - 2:0», - приводятся слова эксперта на страницах «ВсеПроСпорт».

Матч ЦСКА и «Факела» пройдет сегодня, 26 октября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.