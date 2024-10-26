Важный игрок ЦСКА пропустит матч с «Факелом»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша не поможет своей команде в поединке 13-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом». Об этом рассказал представитель агентства Sferico Sports Management.

«Виллиан только сегодня вылетает в Россию, матч с «Факелом» он пропускает», - передает слова агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 15 поединках «армейского» коллектива и сделал две голевые передачи.

Матч ЦСКА против «Факела» состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед поединком столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а воронежская команда находится на 14-й строчке.