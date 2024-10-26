Московский «Спартак» может расстаться с парагвайским защитником Алексисом Дуарте. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

К 24-летнему футболисту есть интерес из чемпионата Испании. Подписать Дуарте хотят два клуба Ла Лиги из середины таблицы. Трансферная стоимость Алексиса оценивается в три миллиона евро. Трудовой договор защитника с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги парагваец провел одну встречу без результативных действий.

После 12 туров чемпионата страны московская команда набрала 19 очков. Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.