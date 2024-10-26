Танасиевич: «Зенит» и без Глушенкова - топовая команда»

Йован Танасиевич, являющийся скаутом столичного «Динамо», поделился мнением о полузащитнике петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Он здорово начал, и «Зенит» в первых турах на него действительно рассчитывал. Но давайте честно: «Зенит» и без Глушенкова - топовая команда. Там 18 игроков высокого уровня», - передает слова функционера «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Глушенков провел семь поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу. После 12 туров чемпионата «Зенит» набрал 29 очков и занимает второе место в таблице. В ближайшем поединке подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе «Газпром Арена» встретятся с московским «Локомотивом».