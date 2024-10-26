Колыванов высказался о матче «Химки» - «Динамо»

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Об этом поединке поделился мыслями футбольный эксперт Игорь Колыванов.

«Динамо» любит красиво играть, но и пропускать любит. У «Химок» достаточно взрослая команда, где футболисты поиграли в хороших командах и имеют имя. Динамовцам будет непросто», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Химках завтра, 27 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. После 12 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 23 балла и идет на пятой строчке в турнирной таблице. Что касается «Химок», то подмосковная команда (11) находится на 13-й позиции.