Мусаев вернулся домой, чтобы привести «Краснодар» к золоту: станут ли «быки» чемпионами РПЛ

Неожиданно для многих «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после трети чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тренерском пути молодого российского специалиста.

Первый заход в «Краснодар»

Впервые в основную команду «Краснодара» Мусаев попал в апреле 2018 года, став исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. За шесть матчей под руководством Мусаева «быки» проиграли только один раз, и боссы приняли решение оставить тренера на постоянной основе.

В первом же полноценном сезоне при Мусаеве «Краснодар» показал достойный результат, завоевав бронзовые медали РПЛ. Кроме того, кубанский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала уступил «Валенсии».

Следующий сезон получился для «Краснодара» примерно таким же, но больше всего запомнился выездной победой над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, после чего последовал сенсационный разгром от «Олимпиакоса». По итогам сезона «быки» снова взяли бронзу, но в Лиге Европы из группы выйти не смогли.

А вот сезон-2020/21 был полностью провален. «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где выступил крайне неудачно. Более того, в чемпионате «быки» финишировали десятыми, но Мусаев не доработал до конца сезона, он покинул пост главного тренера после домашнего разгрома от «Ахмата» со счётом 0:5, а ранее был ещё выездной разгром от «Спартака» (1:6).

Работа в «Сабахе»

Недолго Мусаев оставался без работы и уже в октябре 2021 года принял азербайджанский «Сабах». В первом сезоне клуб показывал переменные результаты и занял пятое место, но уже в следующей кампании «Сабах» с большим отрывом стал вторым, уступив чемпионство только доминирующему в Азербайджане «Карабаху».

В сезоне-2023/24 «Сабах» не смог пробиться в Лигу чемпионов, но довольно-таки неплохо шёл по ходу сезона. Однако в феврале текущего года «Сабах» проиграл в Кубке «Карабаху» со счётом 1:7, и Мусаев принял решение подать в отставку.

Возвращение домой

Спустя полтора месяца 40-летний Мусаев неожиданно оказался в «Краснодаре». Владимир Ивич неудачно стартовал во второй части сезона, упустил лидерство в чемпионате, а затем сенсационно вылетел из Кубка от «Химок». После этого Сергей Галицкий психанул и уволил серба, решив снова довериться Мусаеву, который всю свою карьеру провёл в «Краснодаре» за исключением командировки в «Сабах».

К сожалению, у Мусаева не получилось с ходу перестроить команду, но, несмотря на это, «Краснодар» до последнего боролся за чемпионский титул, уступив по итогу всего одно очко «Зениту».

Станет ли «Краснодар» чемпионом в этом сезоне

Старт в текущем сезоне стал худшим в истории «Краснодара», ведь команда трижды сыграла вничью в матчах с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом». Однако после «быки» выдали серию из девяти побед, которая продолжается по сей день. На своём путь команда Мусаева стёрла всех конкурентов, одолев на выезде московское «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». У себя дома «Краснодар» хлопнул «Зенит» и ЦСКА.

До зимней паузы «быкам» осталось провести шесть матчей в РПЛ — против «Крыльев Советов» (г), «Оренбурга» (д), «Рубина» (г), «Химок» (г), «Спартака» (д) и «Локомотива» (д). Потенциально «Краснодар» может забрать здесь 13-16 очков, что позволит клубу уйти на зимний перерыв лидером РПЛ.

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Если во второй части сезона «Краснодар» продолжит гнуть свою линию, не потеряет лидеров и укрепит состав, то впервые в истории станет чемпионом России. На данный момент «быки» являются самой стабильной и играющей командой, превосходя «Зенит» как минимум в мотивации.

Стоит признать, что после провального отрезка многие призывали уволить Мусаева, но Галицкий принял правильное решение, предоставив шанс молодому тренеру. Можно много говорить о том, что у него недостаточно опыта или нет крупных побед на тренерском мостике, однако это придаёт Мусаеву ещё больше сил и мотивации. Если Мусаев подарит «Краснодару» первый трофей, то навсегда впишет своё имя в историю и влюбит в себя многочисленную армию болельщиков родного клуба.

Не сомневаюсь, что Мусаев на долгие годы закрепится в «Краснодаре», даже если не выиграет чемпионство в этом сезоне. Ни для кого не секрет, что для Галицкого качество игры важнее побед, а с этим у «Краснодара» Мусаева полный порядок.

Дмитрий Миляев