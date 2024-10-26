Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мусаев вернулся домой, чтобы привести «Краснодар» к золоту: станут ли «быки» чемпионами РПЛ

26 Октября 2024 • 13:30 Комментировать

Неожиданно для многих «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после трети чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тренерском пути молодого российского специалиста.

Первый заход в «Краснодар»

Впервые в основную команду «Краснодара» Мусаев попал в апреле 2018 года, став исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. За шесть матчей под руководством Мусаева «быки» проиграли только один раз, и боссы приняли решение оставить тренера на постоянной основе.

В первом же полноценном сезоне при Мусаеве «Краснодар» показал достойный результат, завоевав бронзовые медали РПЛ. Кроме того, кубанский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала уступил «Валенсии».

Следующий сезон получился для «Краснодара» примерно таким же, но больше всего запомнился выездной победой над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, после чего последовал сенсационный разгром от «Олимпиакоса». По итогам сезона «быки» снова взяли бронзу, но в Лиге Европы из группы выйти не смогли.

А вот сезон-2020/21 был полностью провален. «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где выступил крайне неудачно. Более того, в чемпионате «быки» финишировали десятыми, но Мусаев не доработал до конца сезона, он покинул пост главного тренера после домашнего разгрома от «Ахмата» со счётом 0:5, а ранее был ещё выездной разгром от «Спартака» (1:6).

Работа в «Сабахе»

Недолго Мусаев оставался без работы и уже в октябре 2021 года принял азербайджанский «Сабах». В первом сезоне клуб показывал переменные результаты и занял пятое место, но уже в следующей кампании «Сабах» с большим отрывом стал вторым, уступив чемпионство только доминирующему в Азербайджане «Карабаху».

В сезоне-2023/24 «Сабах» не смог пробиться в Лигу чемпионов, но довольно-таки неплохо шёл по ходу сезона. Однако в феврале текущего года «Сабах» проиграл в Кубке «Карабаху» со счётом 1:7, и Мусаев принял решение подать в отставку.

Возвращение домой

Спустя полтора месяца 40-летний Мусаев неожиданно оказался в «Краснодаре». Владимир Ивич неудачно стартовал во второй части сезона, упустил лидерство в чемпионате, а затем сенсационно вылетел из Кубка от «Химок». После этого Сергей Галицкий психанул и уволил серба, решив снова довериться Мусаеву, который всю свою карьеру провёл в «Краснодаре» за исключением командировки в «Сабах».

К сожалению, у Мусаева не получилось с ходу перестроить команду, но, несмотря на это, «Краснодар» до последнего боролся за чемпионский титул, уступив по итогу всего одно очко «Зениту».

Станет ли «Краснодар» чемпионом в этом сезоне

Старт в текущем сезоне стал худшим в истории «Краснодара», ведь команда трижды сыграла вничью в матчах с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом». Однако после «быки» выдали серию из девяти побед, которая продолжается по сей день. На своём путь команда Мусаева стёрла всех конкурентов, одолев на выезде московское «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». У себя дома «Краснодар» хлопнул «Зенит» и ЦСКА.

До зимней паузы «быкам» осталось провести шесть матчей в РПЛ — против «Крыльев Советов» (г), «Оренбурга» (д), «Рубина» (г), «Химок» (г), «Спартака» (д) и «Локомотива» (д). Потенциально «Краснодар» может забрать здесь 13-16 очков, что позволит клубу уйти на зимний перерыв лидером РПЛ.

Реклама


Если во второй части сезона «Краснодар» продолжит гнуть свою линию, не потеряет лидеров и укрепит состав, то впервые в истории станет чемпионом России. На данный момент «быки» являются самой стабильной и играющей командой, превосходя «Зенит» как минимум в мотивации.

Стоит признать, что после провального отрезка многие призывали уволить Мусаева, но Галицкий принял правильное решение, предоставив шанс молодому тренеру. Можно много говорить о том, что у него недостаточно опыта или нет крупных побед на тренерском мостике, однако это придаёт Мусаеву ещё больше сил и мотивации. Если Мусаев подарит «Краснодару» первый трофей, то навсегда впишет своё имя в историю и влюбит в себя многочисленную армию болельщиков родного клуба.

Не сомневаюсь, что Мусаев на долгие годы закрепится в «Краснодаре», даже если не выиграет чемпионство в этом сезоне. Ни для кого не секрет, что для Галицкого качество игры важнее побед, а с этим у «Краснодара» Мусаева полный порядок.

Дмитрий Миляев

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар РПЛ Мурад Мусаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1 Киммих дал ответ по трансферу в «Барселону» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Дело Винисиуса: арестованы четыре человека
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера «Спартак», выигрывая по ходу матча 2:0, проиграл СКА в КХЛ «Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал» в матче КХЛ Экс-игрок СКА — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это бизнес, который будет долго работать и продаваться» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
5 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Акрон Акрон
0
0
2.28 3.25 3.10
Видео
26.10.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.31 4.80 10.00
Видео
26.10.24 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
1.76 3.80 4.20
Видео
27.10.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.34 3.45 2.85
Видео
27.10.24 в 14:15
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
13:57 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Дзюба - значимая фигура для нас, но есть другие нюансы в тактике»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Все в оптимальном состоянии, все готовы играть»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:28 · Россия. Премьер-лига
Подписание молодёжи: Клуб РПЛ занял 11-е место в интересном исследовании
13:10 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила шансы «Локомотива» победить «Зенит»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Без Дзюбы: «Динамо» Махачкала и «Акрон» назвали составы на матч
12:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов прогнозирует пять голов в матче РПЛ
12:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Локомотив»: Бубнов назвал победителя центрального матча тура
12:44 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал результат матча «Пари НН» - «Спартак»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков дал прогноз на матч «Химки» - «Динамо»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Локомотив» может обыграть «Зенит» и бороться за чемпионство»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Радимов вспомнил о необычной просьбе судьи на поле
12:04 · Россия. Премьер-лига
Канищев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич: «Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Гранат дал комментарий о матче «Зенита» против «Локомотива»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный результат матча ЦСКА - «Факел»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Важный игрок ЦСКА пропустит матч с «Факелом»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич: «Зенит» и без Глушенкова - топовая команда» 1
11:15 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о матче «Химки» - «Динамо»
10:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» забил 6 мячей в ворота «Черноморца»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Любому тренеру и команде хочется обыграть «Спартак»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич прокомментировал отставку в «Пари НН»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич считает, что «Краснодар» будет на первом месте до зимы
09:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Динамо» оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке
09:48 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС ответил на вопрос о будущем Карпина
Все новости