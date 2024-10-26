Ганчаренко: «Любому тренеру и команде хочется обыграть «Спартак»

Наставник «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал комментарий в преддверии домашнего поединка против столичного «Спартака» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Приезд «Спартака» - это большое событие. У меня есть рычаги, чтобы настроить игроков на «Спартак». Любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб», - высказался тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» и «Спартака» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» располагаются на шестой строчке.