Танасиевич прокомментировал отставку в «Пари НН»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал отставку Саши Илича с поста наставника «Пари НН».
«Результат был таким, который ожидался. Ниже среднего. Он принял команду в тяжёлый момент. И смог сохранить её в РПЛ. Он неплохой тренер», - приводятся слова бывшего футболиста «бело-голубых» на страницах «Чемпионата».
Напомним, что новым главным тренером нижегородского коллектива был назначен белорусский специалист Виктор Ганчаренко.
После 12 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 12 баллов. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата.
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