Танасиевич считает, что «Краснодар» будет на первом месте до зимы

Экс-игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями относительно перспектив «Краснодара» в нынешнем розыгрыше российского чемпионата.
«До декабря они должны оставаться наверху. Я не знаю, будет ли «Краснодар» концентрироваться только на чемпионате. Думаю, Кубок для них тоже важен», - приводятся слова Танасиевича на страницах «Чемпионата».
После 12 туров Российской премьер-лиги команда Мурада Мусаева набрала 30 баллов и лидирует в турнирной таблице. Краснодарский коллектив опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. В рамках 13-го тура чемпионата страны «быки» на выезде померяются силами с самарскими «Крыльями Советов».
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