Экс-футболист «Динамо» оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке

Экс-игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями относительно перспектив столичного «Локомотива» в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.
«Я до конца не уверен, что они будут биться за чемпионство. Если только зимой не возьмут ещё нескольких игроков. Хотя мне очень нравится, как они играют», - передает слова Танасиевича «Чемпионат».
После 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего первым «Краснодара» на три очка. В ближайшем поединке чемпионата страны «Локо» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Игра пройдет на «Газпром Арене» 27 октября.
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